محمد بن سلمان يعلن تبرع السعودية بـ3 ملايين دولار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبرع السعودية بـ3 ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025، مؤكدا أن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030.

وأكد بن سلمان أهمية دعم المبادرات الدولية لتعزيز اقتصاديات التعليم، داعيا إلى تظافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025 بمشاركة وفد يرأسه وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ نيابة عن ولي العهد.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب: “أنا فخور بافتتاح القمة العالمية للتعليم 2021 في لندن والدفع نحو توفير التعليم المدرسي لأربعين مليون وتمكين عشرين مليون آخرين من القراءة في سن العاشرة”، مؤكدا أن التبرعات التاريخية التي سيتم تأمينها اليوم ستساعد برنامج “الشراكة العالمية من أجل التعليم” في دعم وتطوير التعليم في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم.

وتهدف القمة إلى دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة

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