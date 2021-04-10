محمد بن سلمان يبعث رسالة إلى ملك الأردن لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/أرسل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، رسالة إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وهنأ ابن سلمان الملك عبد الله في الرسالة بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس بلاده، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي الرسالة، عبر ولي عهد السعودية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك الأردن.

كما تمنى الأمير محمد بن سلمان في تهنئته لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والرقي.

وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية، فإن الشعب الأردني يحتفل هذه الأيام بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، وأشارت إلى أن يوم 11  نيسان/ أبريل، يصادف مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بإعاد ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.

وأعلن الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن يوم الأربعاء الماضي إن الفتنة وئدت بعد خلاف مع ولي عهده السابق وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة الذي اتهمته الحكومة بأنه على صلة بمحاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب للأمة بثه التلفزيون وقرأه مذيع بقناة “المملكة”، إن: “أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.

وأضاف: “لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز”.

وسعى الملك إلى طمأنة الأردنيين، قائلا إن “البلد آمن ومستقر”، وأن “الفتنة وئدت”.

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