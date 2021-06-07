محمد الشرنوبي يحصل على حكم قضائي ضد سارة الطباخ

المستقلة/- منى شعلان/ حصل الفنان المصري محمد الشرنوبي على حكم قضائي لصالحه ضد المنتجة سارة الطباخ، حيث قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الاثنين، بحبس سارة الطباخ لمدة 3 سنوات غيابيًا، بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي وخيانة الامانة، بموجب توكيل رسمي، مع إلزامها بتعويض مالي.

وقامت الطباخ، بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.

وكانت سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق محمد الشرنوبى، في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، بسرقة “سكوتر” خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة، إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ”الاسكوتر” المملوك لها، والمختفي قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبي.

فيما قال الشرنوبي، إن سارة من أهدته “الاسكوتر” كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.

وكان محمد الشرنوبي قد حصل على حكم ضد المنتجة سارة الطباخ يناير الماضي بالحبس لمدة عامين وكفالة ألفين جنيه بتهمة تبديد مبالغ مالية.