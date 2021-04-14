محمد الحلبوسي يقر بأنه عرقل استجواب وزير المالية

المستقلة /-  اقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي، مبررا ذلك لوجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحلبوسي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “استخدمت صلاحياتي لتأجيل استجواب وزير المالية وذلك بسبب مفاوضات كان يقوم بها العراق مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف، أن “كثرة الاستجوابات لا تعتبر معيارا لنجاح مجلس النواب”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن ” رئاسة مجلس النواب لم تعرقل استجواب أحد”.

وعزا الحلبوسي “تأخر انعقاد جلسات مجلس النواب الى وقت الظهر الى انشغال النواب بمراجعة الدوائر ومتابعة شؤون المواطنين”، متسائلا عن “سبب عدم الاعتراض على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في الرابعة عصرا، فيما يجري الاعتراض على انعقاد جلسات البرلمان في الواحدة ظهرا”.

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