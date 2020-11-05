محلل : النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية ستكون انقلاب

المستقلة /- ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحتدم القتال بينهما على المكتب البيضاوي، تنتظر الولايات المتحدة الولايات الرئيسية وهي تحصي الأصوات الأخيرة.

ونظرًا لأنه تمت تسمية الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها “تاريخية” و”غير مسبوقة” من قبل الكثيرين نظرًا للكم الهائل غير المعتاد من بطاقات الاقتراع عبر البريد في ظل تفشي وباء كوفيد 19 المستشري في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أوضح المحلل السياسي الأمريكي دون ديبار كيف، أن الظروف تؤثر على نتيجة الانتخابات وما هي الأسباب التي يمكن أن تكون وراء الإقبال الكبير يوم الانتخابات.

وقال ديبار في تصريحات لوكالة سبوتنيك “لدينا ما يسمى بالولايات المتأرجحة لا تزال تلعب مع ولايتي ويسكونسن وميتشيغان، وأعتقد أن نورث كارولينا لا تزال قائمة، جورجيا، بنسلفانيا، بالطبع ، مع 20 صوتًا انتخابيًا، ونيفادا والطريق إلى 270، الرقم السحري في المجمع الانتخابي لا يزال متاحًا إما لترامب أو بايدن”.

وأضاف “لدينا لأول مرة ، حقًا ، في تاريخ هذا العدد الهائل من بطاقات الاقتراع المعلقة التي لا يزالون لا يعرفون في بعض الأماكن كم عددهم”.

وتابع “في العادة، حتى عندما يكون لديك اقتراع غيابي أو اقتراع آخر خارج الموقع، لا يزال لديك عد لأنه تم طلبه من مجلس الانتخابات ثم تم إرسال بطاقة الاقتراع استجابة لطلب، لذلك إذا كان لديك ، على سبيل المثال ، مليون شخص يظهرون في صناديق الاقتراع للتصويت ثم لديك ألف طلب اقتراع، فأنت تعلم أن المجموع ، إجمالي الأصوات المدلى بها، هو مليون 1000، وإذا كنت قد عدت نصف مليون كما تعلمون ، الباقي هو نصف مليون زائد ألف، فإنهم لا يعرفون ذلك هنا لأنهم أرسلوا الملايين من بطاقات الاقتراع، واحدة تقريبًا لكل ساكن، ولم يطلبوا. كان الأمر أشبه بإسقاطهم من طائرة على المدن”.

واستطرد “بسبب ذلك ليس لدينا أي فكرة حتى يقوموا بعدهم ماديًا بعدد أوراق الاقتراع، وما يعنيه ذلك هو أنه عندما تنظر إلى العد الآن ، أقول إن بايدن لديه مليون صوت هنا، وترامب لديه تسعمائة ألف، وإذا كان لديك مائتي ألف بطاقة اقتراع معلقة، فأنت تعلم أن هوية الرئيس لا تزال غير معروفة”.

وأوضح بقوله “إذا كان لديك ألفي بطاقة اقتراع نهائية ، كما تعلم ، فإن الولاية ليست في اللعبة، فالانتخابات هناك، إنهم لا يعرفون عدد بطاقات الاقتراع الموجودة في تلك الكومة هناك، حتى الآن، لذلك من الصعب الإجابة على الأسئلة الأخرى دون معرفة ذلك”.

وواصل ديبار حديثه قائلا “وعلى ما يبدو، فإن تكساس أيضًا، التي أصبحت فجأة دولة ساحة معركة مع ناخبين أكثر من فلوريدا أو نورث كارولينا، يبدو لي على الأرجح أن ترامب سيفوز، وبصراحة ، بالنظر إلى حقيقة أن عدم اليقين الموجود في الوقت الحالي هو تقريبًا نتيجة لهذه التركيبات الجديدة التي تمت إضافتها إلى الانتخابات، فمن المفترض أنها للتعامل مع كوفيد 19، لكن في الواقع كان بعضها في العملية التشريعية العام الماضي قبل ظهور الوباء، سياق ذلك هو أنه لم يكن من المفترض أن يفوز ترامب في عام 2016، وفقًا للجميع.

وأضاف “كانت هناك صرخة مؤسسية ضخمة لا ينبغي لنا هنا اليوم ، ناهيك عن سماعها من جميع وكالات الاستخبارات ، من جميع وسائل الإعلام ، من معظم البيروقراطية المكتسبة في جميع المجالات ، سواء داخل البنتاجون أو مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وزارة العدل ، وزارة الخارجية ، في كل مكان ، أن ترامب كان في الأساس غير شرعي ، وأن كلينتون كانت الرئيس الشرعي”

وتابع “رأينا كل الجهود المبذولة على كل المستويات منذ يوم الانتخابات فصاعدًا إما لمنع ترامب من تولي منصبه أو لإقالته بمجرد توليه منصبه، لذا ، كما تعلمون ، نفس التغييرات التي تم إجراؤها على ممارسة قانون الانتخابات في الولايات المتحدة لهذه الانتخابات يجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا السياق أيضًا.

والآن كما نراهم يعملون ضد ترامب ، علينا أن نتساءل ، ما هو حقًا الذي ننظر إليه هنا؟

وعن توقعه الاخير، قال المحلل في الشأن الامريكي “ستتم تسوية هذه الانتخابات إما وفقًا للقانون القائم ، كما هو منصوص عليه في الدستور للأخير ، كما تعلم ، منذ عام 1789 ، أو أيًا كان ، أو بموجب القوانين كما تم تعديلها على مر السنين. أو سيتم تسويتها بطريقة أخرى لأول مرة. بعبارة أخرى ، فإن الأخير – بغض النظر عن اللغة التي تستخدمها لوصفها – يعني ، في الأساس ، انقلابًا”.