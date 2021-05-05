محرز يحقق إنجازا تاريخيا للعرب في دوري أبطال أوروبا

المستقلة/- حقق النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأرقام المميزة في ليلة الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن رياض محرز من إحراز هدفي مانشستر سيتي في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقتين 11 و63.

وبحسب شبكة “سكواكا‘” للإحصائيات، فقد شارك رياض محرز بشكل مباشر في 6 أهداف في آخر 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، حيث سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

كما أصبح رياض محرز أفضل هداف جزائري في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف متفوقا على ياسين براهيمي وسفيان فيجولي ونبيل بن طالب وإسلام سليماني.

فيما أوضحت شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات أن رياض محرز أصبح أول لاعب عربي يسجل في مرحلتي الذهاب والإياب للدور نصف نهائي بدوري الأبطال، وثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز مع فريق إنجليزي بعد نجم ليفربول ساديو ماني الذي فعل الأمر ذاته في موسم 2017/2018.

وساهم رياض محرز بشكل مباشر في 21 هدفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.