محرز يحسم موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي

المستقلة/- حسم رياض محرز قائد المنتخب الجزائري مستقبله مع فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل قاطع في تصريحات عقب فوز “الخضر” على ضيفه منتخب مالي وديا.

وسجل نجم السيتي الهدف الوحيد لمحاربي الصحراء في المباراة، في الدقيقة 57، ليصل إلى هدفه رقم 20 مع “الخضر”.

وقال محرز ردا على سؤال بشأن مزاعم حول رغبة إدارة ناديه في وضعه على قائمة المعروضين للبيع: “أنا مرتاح في السيتي وسأبقى إن شاء الله”.

وأبدى محرز، أسفه لعدم تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في النهائي أمام تشيلسي 0-1.

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