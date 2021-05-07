محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

المستقلة/- أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع لليويفا، فإن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، حصد الجائزة، عقب إحراز هدفي فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

وسجل محرز ثنائية فريقه في شباك سان جيرمان بملعب الاتحاد، بعد أن ساهم أيضا بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب بحديقة الأمراء.

وتنافس محرز على الجائزة، مع كل من:

نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

روبن دياز مدافع مانشستر سيتي.

كاي هافيرتز نجم تشيلسي.

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