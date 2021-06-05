محامي يكشف سبب تحفظ الدولة على أموال “محمد رمضان”

المستقلة /- ضجة واسعة أثارها تصريح الفنان المصري محمد رمضان الأخير حول ” تحفظ الدولة ” على امواله الخاصة في أحد البنوك المصرية من دون ذكر سبب قرار التحفظ .

وسائل إعلام مصرية كشفت أن قرارا قضائيا كان السبب وراء الحجز على أموال الفنان محمد رمضان يعود للحكم في قضية الطيار أشرف أبو اليسر وليس تحفظ الدولة على أموال محمد رمضان .

حيث نشرت مصادر رسمية خبرا قائلة ” القرار الخاص بأموال رمضان ليس تحفظا على حساباته وانما حجز متعلق بحكم قضائي بقيمة 6 مليون جنيه مصري خاص بقضية الطيار أشرف ابو اليسر” وليس كما صرح محمد رمضان أن الدولة احتجزت أملاكه في البنوك.

المحامي المصري سمير صبري أعلن تقديمه بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان لتعمده نشر ” أخبار كاذبة ” قائلا إن من شأنها ” تهديد الاقتصاد القومي ”

فيما لاقت تصريحات محمد رمضان ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منها ” ازاي محمد رمضان بقول ان الدولة تحفظت على أمواله في البنوك وان امواله وومتلكاته فداء للوطن بينما بتعلق بالتحفظ على الارصدة اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الخاصة بتعويض المرحوم الطيار ابو اليسر “

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