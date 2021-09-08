محافظ بغداد ينتقد تداخل الصلاحيات بين دوائر المحافظة

المستقلة/- انتقد محافظ بغداد محمد جابر العطا تداخل الصلاحيات بين دوائر المحافظة، لاسيما مديريات التربية والصحة، كاشفا عن عدم وجود جهة مسؤولة عن ترشيح المديرين العامين حاليا في ظل غياب مجالس المحافظات.

وشرعت الحكومة الاتحادية في وقت سابق بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد إقرار قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 لنقل تلك الصلاحيات التي شملت ثماني وزارات.

وقال المحافظ في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المحافظة عقدت اجتماعا مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، لبحث ملف اعادة او نقل صلاحيات مديريات التربية والصحة الى الوزارات الاتحادية”، عادا تداخل الصلاحيات لاسيما في وزارتي الصحة والتربية “من ابرز المشكلات التي تعاني منها الحكومة المحلية”.

واضاف العطا انه “لم يتم حتى الان، تحديد الجهة المسؤولة عن ترشيح المديرين العامين، في ظل ايقاف عمل مجلس محافظة بغداد، وبالتالي فان عملية تغيير المديرين عند الضرورة لابد ان تكون قانونية من خلال تحديد الجهة التي يقع على عاتقها ذلك”.

واشار الى ان “المحافظة اكدت في اكثر من مناسبة، استعدادها التام لفك الارتباط واعادة مديريات التربية والصحة الى وزارتيهما الاتحاديتين، بيد ان وزارة المالية رفضت نقل الصلاحيات حاليا، بسبب التوقيفات المالية وعدم المقدرة على نقل التخصيصات”.

ونبه محافظ بغداد الى ان “تداخل الصلاحيات بين الحكومتين الاتحادية والمحلية وكذلك الجهات غير المرتبطة بوزارة، يقف عائقا في التحول الى النظام اللامركزي”، مشددا على “ضرورة تحديد الصلاحيات الادارية، وبيان حقوق المحافظات في جميع المجالات، علاوة على تعريف المناصب العليا في حدود مسؤولية المحافظة”.