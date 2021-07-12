محافظة كربلاء تعتزم إزالة جميع التجاوزات في المشاريع الفندقية الشاهقة

المستقلة/- تعتزم محافظة كربلاء إزالة جميع التجاوزات في المشاريع الفندقية الشاهقة وسط المدينة القديمة المخالفة للتصميم الاساس للمدينة.

وقال مدير البلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة،: إن “هناك الكثير من المشاريع الفندقية التي خالفت القوانين السارية والتصميم الاساسي للمدينة وأنشأت بنايات شاهقة تزيد عن الحد المقبول مما تسبب بحجب الرؤية عن المرقدين المقدسين للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام”.

وأضاف أن “القانون يسمح بان تكون اعلى بناية في مركز المدينة تتكون من تسعة طوابق إلا ان البعض أنشأ بنايات تزيد عن ذلك بأكثر من أربعة طوابق”، كاشفا عن توجيه “انذار لاصحاب ست بنايات بضرورة إزالة التجاوزات وتم إمهالهم 10 ايام وإلا ستقوم البلدية بإزالة الطوابق المخالفة بطريقتها”.

وأشار الى ان “أصحاب البنايات قدموا طلبا الى المحافظ لإمهالهم مدة أخرى للتعاقد مع شركات خاصة حتى لا تتعرض الابنية الى الهدم أو التصدع وتعرضهم الى خسائر مادية وبحسب مدير البلدية فان هناك بنايات لها طوابق اكثر من هذه الابنية لكنها تقع خارج وسط المدينة ولا تؤثر في مدى الرؤية وقد استحصلت على الموافقات”.