محافظة المثنى توجه انذار اخير للشركة المنفذة لمشروع المستشفى الالماني

المستقلة /- كشفتْ محافظة المثنى عن توجيه انذار اخير للشركة المنفذة لمشروع المستشفى الالماني، بينما اعلنت توفير التخصيصات اللازمة لمشاريع فيها.

وقال المحافظ احمد منفي جودة في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “وزارة الصحة وافقت على توجيه إنذار اخير الى الشركة المنفذة لمشروع المستشفى الألماني في المحافظة، وبأنها ستسحب المشروع منها في حال لم تسرع العمل فيه لانجازه”.

وكشف عن “استحصال موافقة وزير الصحة على تجهيز ردهة العزل ضمن مستشفى السماوة، بجهاز مفراس جديد، علاوة على تعزيز رصيد الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، اضافة الى الأدوية المنقذة للحياة”.

من جانب اخر، اعلن جودة ان “وزير المالية وعده بأن تكون هناك خصوصية للمثنى، كونها من المحافظات التي تعاني من المحرومية، اضافة الى وعده انه سينفذ طلباتها وفق الامكانات المتاحة والقوانين النافذة بهذا الشأن”.

واضاف انه “شدد، على أهمية أن توافق وزارة المالية على مناقلة ٥٠٠ مليون دينار من أموال البترودولار، إلى الموازنة التشغيلية للمحافظة، من اجل مساعدة المرضى من أبناء المحافظة، لاسيما الأورام السرطانية بغية مساعدتهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة”.

محافظ المثنى اكد في السياق ذاته “اهمية توفر التخصيصات المالية الخاصة بمشاريع المحافظة، لاسيما المتعلقة منها بالمشاريع الوزارية المتلكئة بما يمكنهم من انجازها ضمن المواعيد المحددة سلفا، وبالتالي استفادة أبناء المثنى منها بما يخدم الغرض الذي انشئت لاجله”.

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