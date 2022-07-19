محافظات عراقية تقترب من الـ50 مئوية.. تعرف على حالة طقس العراق

المستقلة /- يُتوقع بمشيئة الله أن يشتد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة وذات المركز اللاهب، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة ولاهب ومُرهق في كافة المناطق.

وتكون درجات الحرارة العُظمى مابين بداية ومُنتصف الاربعينيات مئوية غرباً، بينما تتجاوز مُنتصف الاربعينيات مئوية في المناطق الشمالية وتلامس نهاية الاربعينيات في المناطق الوسطى بمافيها العاصمة بغداد، في حين تكون حول الخمسينيات مئوية بالمناطق الجنوبية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، تصحب بهبات قوية تكون مُثيرة للأتربة والغُبار وقد تؤدي إلى تشكل بعض الموجات الغُبارية محلياً خاصة فترتي الظهيرة والعصر، في حين تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة غرباً.

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس شديد الحرارة في عموم المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في أوقات مُتأخرة من الليل.

وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في بعض المناطق وتكون مُثيرة للأتربة عند نشاطها.