مباراة مرتقبة بين بطلي الكوبا واليورو

المستقلة/- يخطط اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، مع نظيره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إقامة مواجهة تجمع بين بطلي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وكوبا أمريكا 2021.

وقد نجح منتخب إيطاليا في حصد لقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، على حساب نظيره إنجلترا بفضل ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت الأحد.

بينما توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب نظيره المنتخب البرازيلي في فجر أمس الأحد، بهدف دون رد أحرزه دي ماريا.

وحسب ما ذكرته صحيفة “دياريو أولي” الأرجنتينية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يناقش اتحاد أمريكا الجنوبية، تنظيم مباراة “كأس سوبر دولي” في عام 2022، خاصةً في ظل عدم إقامة بطولة كأس العالم للقارات الموسم الحالي.

بينما أكدت الصحيفة الأرجنتينية إن الأمور ستكون صعبة أيضًا، في ظل قائمة المباريات المزدحمة التي قد تمنع إقامة كأس السوبر الدولي.

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