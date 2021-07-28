مبابي يصدم ريال مدريد

المستقلة/- يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي، قريب من التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما، لديه عقد مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية يونيو 2022، ولم يوقع حتى الآن على عقد جديد مع النادي الباريسي.

وكان مبابي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد منذ عام من الآن، حيث يعتبر هدف الميرينجي الأساسي في الميركاتو الجاري.

ومن جانبه، خرج اللاعب الفرنسي بتصريح جديد اليوم الأربعاء، للصحف الفرنسية، يُعد بمثابة الضربة الموجعة للنادي الأبيض، بعد تلميحه بإقتراب تجديد عقده مع النادي الباريسي.

وقال مبابي، في تصريحات للصحف الفرنسية: “حلمي الأكبر هو الفوز بدوري الأبطال رفقة باريس سان جيرمان”.

باريس سان جيرمان لم يتوّج ببطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من خطف اللقب في موسم 2019\2020 لكن بايرن ميونخ كان له أخر، بعد خطف اللقب في المباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد.

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