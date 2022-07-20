ما هو “الموت الأسود” التي سجلت الصين اصابه به

المستقلة /- أعلن في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة بالطاعون الدبلي، المعروف باسم “الموت الأسود” في منطقة نينغشيا بشمال غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، في خبر لها اليوم الأربعاء، إن منطقة نينغشيا، ذات الحكم الذاتي لقومية هوي بشمال غربي البلاد، سجلت الثلاثاء الماضي حالة إصابة بـالطاعون الدبلي في مدينة ينتشوان حاضرة المنطقة، حسبما قال مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المنطقة.

وكان المريض المصاب بـالموت الأسود عاد إلى ينتشوان قادما من منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وفقا لمصادر بالمقر.

وعلى الفور، أطلقت منطقة نينغشيا الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للوقاية من الوباء والسيطرة عليه اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء.

وطالبت المنطقة ببذل جهود لأجل علاج المريض بشكل كامل وتنفيذ إجراءات شاملة للوقاية والسيطرة

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