ما هو اضطراب ما بعد الحج .. الاعراض والتفاصيل

المستقلة /- عرّفت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) «اضطراب ما بعد الحج» بأنه حالة من الأعراض الشائعة وليست مرضا بحد ذاته، حيث تنجم عند تعرض الحاج خلال أداء المانسك إلى الإرهاق والتعب، ولكن تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات.

وقالت إن الأعراض تشمل: الإحساس بالإجهاد والإرهاق، اضطراب دورة النوم، الآلام المختلفة في العضلات، الصداع، التوتر، اسمرار البشرة، الزكام.

وتعود أسباب هذه الأعراض إلى: كثرة الحركة والتنقل، التعرض الطويل لأشعة الشمس، عدم الالتزام بارتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم بالشكل الصحيح، التعرض لفايروسات الزكام والإنفلونزا.

وأوصت «وقاية» بتجنب مخالطة الآخرين عند الإصابة بأعراض الزكام أو الإنفلونزا بعد العودة من الحج، ومراجعة الطبيب عند اشتداد الأعراض.

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