ما مصير أسعار النفط عقب اجتماع ” أوبك+” الأثنين المقبل؟

المستقلة/أمل نبيل/أبدى بنك جولدمان ساكس قلقه بشأن مستقبل مجموعة “أوبك+” ومدى قدرتها على إعادة التوازن في سوق النفط مع الحفاظ على التحالف المكون بين الدول الأعضاء، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وأوبك + ، وهي مجموعة تتألف من بعض أكبر منتجي النفط الخام في العالم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعقد فيه دول “أوبك+” اجتماعا الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بفيروس “كوفيد-19”.

أكبر خفض لانتاج النفط في التاريخ

وتعمل روسيا ودول أخرى من خارج أوبك مع المجموعة المكونة من 13 عضوا لدعم أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

و لا تزال المجموعة تمارس تأثيرًا كبيرًا على أسواق الطاقة العالمية ، على الرغم من أنه لم يعد معترفًا بها على أنها القوة التي كانت عليها من قبل.

وفي أبريل الماضي، بعد أيام من المحادثات المطولة ، وافقت أوبك + على أكبر خفض لانتاج النفط في التاريخ. بدأ الخفض القياسي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا في الأول من مايو ، ولكن تم تقليصه لاحقًا إلى 7.7 مليون في أغسطس ، وقالت أوبك + إنها تخطط لمزيد من الانخفاض العام المقبل.

في وقت سابق من هذا الشهر ، نقلت إنيرجي إنتليجنس ، نقلاً عن مسؤولين إماراتيين لم تسمهم ، أن الامارات تدرس انهاء عضويتها في أوبك.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان لرويترز منذ ذلك الحين إن البلاد لا تزال عضوا ملتزما في أوبك +.

جاءت التكهنات مفاجأة للبعض بسبب مكانة الإمارات داخل أوبك. وهي ثالث أكبر منتج للمجموعة وحليف وثيق للمملكة العربية السعودية ، أكبر منتج في أوبك.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس “هذه العناوين الرئيسية مرة أخرى تثير التساؤلات حول مستقبل وغرض المنظمة ، إضافة إلى حرب الأسعار القصيرة بين السعودية وروسيا في مارس وخروج قطر من المجموعة العام الماضي”.

وأضاف البنك أنه يعكس في النهاية “التفويض المزدوج الصعب الذي تحاول المجموعة الوفاء به: المساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بعد صدمة الطلب غير المسبوقة مع تحقيق إيرادات أعلى وحصة سوقية على المدى المتوسط

توقعات بوصول خام برنت إلى 47 دولار

وقال جولدمان إنه يتوقع أن تؤجل أوبك + زيادة الإنتاج المزمعة في يناير المقبل، بمقدار مليوني برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر ، مشيرة إلى إجراءات منسقة للحد من الإنتاج باعتبارها “الإجراء الأمثل على المدى القريب”.

وتتوقع أن يبلغ متوسط ​أسعار خام برنت القياسي الدولي 47 دولارًا للبرميل إذا تم تمديد قيود الإنتاج.