ما الذي يجب على النساء فعله قبل الحمل

ما الذي يجب على النساء فعله قبل الحمل

المستقلة … عندما تقررين بناء اسرة لاول مرة او التخطيط للحمل مرة اخرى يجب عليك اتباع بعض النصائح التي من شأنها ان تساعدكِ ما قبل الحمل وليكون حملكِ صحيحاً بدون مشاكل.

مراجعة الطبيب ماقبل الحمل تعتبر زيارات الطبيب من أجل الكشف مهمة وضرورية جداً وخصوصاً لتقديم النصائح التي يجب اتباعها بشكل صحيح.

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2. تناول غذاء صحي متوازن، حيث يعتبر الغذاء الصحي واحداً من اهم العوامل التي يجب اخذها بالحسبان قبل البدء بالحمل او المولود الجديد هو ما يمنحكِ التغذية الصحيحة والقوة اللازمة لذلك.

3. الوصول الى وزن مناسب، مسألة الوزن المثالي تعتبر هاجس لدى اغلب النساء ما قبل الحمل، فواحدة من تأثيرات الحمل هي زيادة الوزن وهو ما تسعى للتخلص منه اغلب النساء، لذلك ينصح بالوصول الى الوزن الامثل لكِ ما قبل الحمل.