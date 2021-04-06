مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

المستقلة/- حدد نادي مانشستر يونايتد سعر بيع حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات أولي جونار سولشاير.

واعتمد المدير الفني النرويجي سولشاير على الحارس الإنجليزي الشاب ديان هندرسون بشكل أساسي قبل فترة التوقف الدولي وبعد العودة أمام برايتون.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن سولشاير استغل فترة سفر دي خيا إلى إسبانيا من أجل إعطاء الفرصة إلى هندرسون لحماية عرين مانشستر يونايتد.

وكان ينتظر سولشاير فرصة لإعطاء الفرصة إلى الحارس الإنجليزية الشاب خاصة مع تكرر أخطاء دي خيا منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو ما تسبب في خسارة عدة نقاط.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في الحصول على عرض يصل إلى 50 مليون إسترليني للموافقة على رحيل دي خيا الصيف المقبل، بعدما أصبح احتياطيًا في تشكيل سولشاير.

ولم يعد دي خيا قطعة لا تمس في كتيبة الشياطين الحمر خلال المرحلة المقبلة، مع نية سولشاير الاعتماد على هندرسون بشكل أساسي حتى نهاية الموسم.

ويأتي ناديا يوفنتوس وباريس سان جيرمان على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي خيا في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حاجتهما إلى حارس مرمى قوي بداية من الموسم القادم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تشهد تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر

اخبار مصر

 شكري: مصر لديها سيناريوهات إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

اخبار العراق

تقسيم الدوري العراقي للشباب إلى مجموعتين

رياضية

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري سيد عثمان

اخر الاخبار

خسائر بمليون جنيه.. تفاصيل إغلاق كافية حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

عربي

مصر تكشف عن موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

رياضية

كورونا يضرب ريال مدريد قبل لقاء ليفربول

اخبار العراق

قائد فيلق القدس يصل بغداد ويعقد اجتماعات مع قادة الفصائل المسلحة

اخر الاخبار

السودان: هناك خلاف كبير في مفاوضات سد النهضة لهذا السبب

اخر الاخبار

السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية في دارفور

اخر الاخبار

محمد بن زايد يعلن عن بدء التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية

رياضية

تحكيم عربي لمباراتي القوة الجوية والزوراء في دوري أبطال آسيا

رياضية

تحديد الملاعب الرئيسية لبطولة “خليجي 25”

اخبار السعودية

السعودية تكشف حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله