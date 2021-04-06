مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

المستقلة/- حدد نادي مانشستر يونايتد سعر بيع حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات أولي جونار سولشاير.

واعتمد المدير الفني النرويجي سولشاير على الحارس الإنجليزي الشاب ديان هندرسون بشكل أساسي قبل فترة التوقف الدولي وبعد العودة أمام برايتون.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن سولشاير استغل فترة سفر دي خيا إلى إسبانيا من أجل إعطاء الفرصة إلى هندرسون لحماية عرين مانشستر يونايتد.

وكان ينتظر سولشاير فرصة لإعطاء الفرصة إلى الحارس الإنجليزية الشاب خاصة مع تكرر أخطاء دي خيا منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو ما تسبب في خسارة عدة نقاط.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في الحصول على عرض يصل إلى 50 مليون إسترليني للموافقة على رحيل دي خيا الصيف المقبل، بعدما أصبح احتياطيًا في تشكيل سولشاير.

ولم يعد دي خيا قطعة لا تمس في كتيبة الشياطين الحمر خلال المرحلة المقبلة، مع نية سولشاير الاعتماد على هندرسون بشكل أساسي حتى نهاية الموسم.

ويأتي ناديا يوفنتوس وباريس سان جيرمان على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي خيا في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حاجتهما إلى حارس مرمى قوي بداية من الموسم القادم.