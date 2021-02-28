مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على ضم نجم ليستر

المستقلة/- يسعى مانشستر يونايتد وليفربول للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في صفوف ليستر سيتي خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تألق هارفي بارنيس، نجم ليستر، في الفترة الأخيرة جذب أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد وليفربول إلى صفقة محتملة.

ونجح بارنيس هذا الموسم في تسجيل 13 هدفا مع ليستر بجانب 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليستر بدأ المفاوضات مع بارنيس على الفور، من أجل التوقيع على عقد جديد براتب مرتفع، لحمايته من إغراءات كبار البريميرليج.

وأوضحت أن عقد بارنيس مع ليستر ينتهي في صيف 2024، لكن اللاعب يحصل على راتب قليل جدا ولا يتناسب مع الدور الكبير الذي يلعبه هذا الموسم مع الثعالب.

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