مانشستر سيتي يهزم وولفرهامتون ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

المستقلة/- تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامتون بنتيجة (4-1)، في الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي لياندير ديندونكير بالخطأ في مرماه (15) وجابريل جيسوس (80 و90+3) ورياض محرز (90).
بينما سجل هدف وولفرهامتون الوحيد كونور كوادي (61).

وعزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامتون عند 34 نقطة في المركز الـ12.

وبحسب أرقام “أوبتا”، لم يتأخر السيتي في النتيجة لدقيقة واحدة في آخر 19 مباراة خاضها في البريميرليج، معادلا الرقم القياسي لآرسنال، الذي حققه بين شهري كانون الأول/ديسمبر من عام 1998 وأيار/مايو من عام 1999.

كما نجح السيتي في تفادي الهزيمة في 28 مباراة متتالية في جميع المسابقات (25 انتصارا و3 تعادلات)، معادلا رقمه القياسي السابق الذي حققه بين شهري نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر من عام 2017.

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