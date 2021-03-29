مانشستر سيتي يعلن موقفه من تجديد عقد أجويرو

المستقلة/- اتخذ نادي مانشستر سيتي قراره النهائي بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني المخضرم، سيرجيو أجويرو خلال الموسم المقبل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي رحيل مهاجمه الأرجنتيني أجويرو بصورة نهائية بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده بسبب وجود مشتركة من اللاعب والمدير الفني.

وقضى سيرجيو أجويرو 10 مواسم بقميص نادي مانشستر سيتي، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الإنجليزي في عام 2011 قادما من نادي أتلتيكو مدريد.

وسجل سيرجيو أجويرو 257 هدفا خلال 384 مباراة خاضها بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي السماوي.

من جانبه عبر أجويرو عن امتنانه الشديد لجماهير مانشستر سيتي بعد السنوات الـ10 التي قضاها مع النادي الإنجليزي، مؤكدا أنه لقى الدعم الذي لم يجده في أي مكان آخر.

ووعد أجويرو جماهير مانشستر سيتي بأنه سيبذل قصارى جهده حتى نهاية الموسم الحالي من أجل إحراز مزيد من الألقاب للفريق وعلى المستوى الشخصي.

وألقى أجويرو كلمة الختام بقوله: “أشكر كل من تعاملت معه داخل مانشستر سيتي منذ عام 2011، مالك النادي والمديرين الفنيين إضافة إلى اللاعبين والعمال، كل الشكر لكم جميعا”.

يذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تفيد باهتمام نادي برشلونة ونادي يوفنتوس إضافة إلى إنتر ميلان بالتعاقد مع أجويرو في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.