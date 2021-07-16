مانشستر سيتي يضحي بأحد نجومه

المستقلة/- بات مانشستر سيتي مستعدا للتخلي عن خدمات نجمه رحيم سترلينج هذا الصيف، كجزء من عملية ترميم الفريق التي يرغب في إحداثها المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويبحث مانشستر سيتي عن التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، يتقدمهم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، إضافة إلى جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن “أتلتيك”، يرى السيتي أنه بإمكانه التعاقد مع الثنائي هذا الصيف مقابل ما يقارب من 200 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يحتاج إلى تقليص ميزانية الأجور الحالية للاعبيه.

وعلى الرغم من تألق سترلينج صاحب الـ26 عاما في منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه عانى الموسم الماضي من ضعف المستوى رفقة مانشستر سيتي.

ولم يسجل سترلينج سوى 10 أهداف في البريميرليج، وهو نصف حصيلته التهديفية في موسم (2019-2020)، ولم يعد رحيم ضامنا مكان له في التشكيل الأساسي للسيتي على الرغم من مروره بأفضل مراحل مسيرته.

ومع تبقى عامين في عقده الحالي، سيكون سترلينج من أبرز اللاعبين الذي يمكن أن يستفيد مانشستر سيتي ماديا من بيعهم هذا الصيف، في حال تلقى العرض المناسب له.