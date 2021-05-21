مانشستر سيتي يسعى لضم نجم ليفربول السابق

المستقلة/- يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب سابق في هجوم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث السيتي عن مهاجم جديد، لا سيما أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون الحالي وليفربول السابق.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يضع إنجز كخيار ثالث في قائمة الأولويات بعد هاري كين (توتنهام)، وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

وأوضحت أن مانشستر يونايتد ينافس السيتي على صفقة إنجز، لكن الأخير قد يفضل الانضمام إلى كتيبة بيب جوارديولا، بعدما جدد المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني عقده مع الشياطين الحمر.

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