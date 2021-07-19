مانشستر سيتي يجهز هدية لرياض محرز

المستقلة/- يستعد مانشستر سيتي للتقدم بعرض جديد للنجم الجزائري رياض محرز، من أجل تجديد تعاقده، بعد الدور البارز الذي لعبه في حصد لقب البريميرليج.

وينتهي عقد محرز مع المان سيتي في 2023، وهناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري.

لكن كلماته الأخيرة، التي أشار من خلالها إلى رغبته في استكمال مسيرته مع سيتي، منحت مدربه بيب جوارديولا، دفعة معنوية كبيرة بالنظر إلى خططه للفريق، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وقدم محرز أفضل مستوياته الموسم الماضي منذ قدومه من ليستر في 2018 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 9 آخرين في 48 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

وبعد أن شارك العديد من لاعبي المان سيتي سواء في منافسات اليورو أو كوبا أمريكا، حصل رياض محرز على راحة أكبر هذا الصيف، مما يساعد بيب جوارديولا كثيرًا في بداية الموسم.