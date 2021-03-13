ليفربول يحسم قراره بخصوص استمرار محمد صلاح

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول حسمت موقفها من رحيل نجمه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل.

وارتبط اسم صلاح، صاحب الـ28 عاما، بمغادرة ليفربول في الصيف، رغم امتداد عقده حتى صيف 2023، بعد تصريحاته التي قال فيها إن أي لاعب يتمنى اللعب لريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع بعض من نجومه هذا الصيف، ليس من ضمنهم محمد صلاح.

وأكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح، على عكس ما تردد حول وجود اتجاه للتفريط في الفرعون المصري.

وأوضح التقرير أن ليفربول سيعتبر صلاح أساس المشروع الجديد، وسيعززون الفريق بصفقات قوية حوله.