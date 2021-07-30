ليفربول يجدد عقد أحد نجومه

المستقلة/- أعلن نادي ليفربول عن تجديد عقد مدافعه الإنجليزي ألكسندر أرنولد حتى صيف 2025.

وقال ليفربول، في بيان رسمي: “وقع ترينت ألكسندر أرنولد عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي”.

وقال أرنولد، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “يشرفني أن تتاح لي الفرصة للحصول على ثقة النادي الذي قرر تمديد عقدي، لذلك كان الأمر لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لي”.

وأضاف: “الحالة التي يعيشها النادي تمثل دائما خيارا جيدا بالنسبة لي في مسيرتي الاحترافية. إن التمديد وتأكيد وجودي هنا لفترة أطول شيء جيد دائما. أنا سعيد للغاية”.

وتابع: “إنه النادي الوحيد الذي أعرفه، لذا فإن التواجد هنا لهذا الوقت وتمديد عقدي للبقاء لفترة أطول، أمر رائع بالنسبة لي ولعائلتي”.

وختم: “إنها لحظة فخر بالنسبة لي بأن أوقع عقدا جديدا هنا، كما أن الحصول على ثقة النادي والجهاز الفني يمنحني شعورا رائعا”.

 

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