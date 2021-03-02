ليفربول يجدد اهتمامه بنجم منتخب الجزائر

المستقلة/- دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع نجم منتخب الجزائر من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إلى تدعيم صفوفه بعد تراجع مستواه الذي ظهر خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول قد عاد مرة أخرى للاهتمام بالتعاقد مع عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر وريال بيتيس الإسباني في الصيف المقبل.

ويرغب ليفربول في ضم عيسى ماندي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع ريال بيتيس، خاصة في ظل تفكير مسؤولي النادي في بداية المفاوضات مع الجزائري لمعرفة شروطه من أجل الانتقال إلى الريدز.

هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها ليفربول في التعاقد مع ماندي حيث سبق وأبدي الريدز اهتمامه باللاعب في 2020.

وينتهي عقد ماندي مع ريال بيتيس في نهاية الصيف المقبل ولم يصل حتى الآن إلى اتفاق مع ناديه الإسباني من أجل التجديد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول