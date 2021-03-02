ليفربول يجدد اهتمامه بنجم منتخب الجزائر

المستقلة/- دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع نجم منتخب الجزائر من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إلى تدعيم صفوفه بعد تراجع مستواه الذي ظهر خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول قد عاد مرة أخرى للاهتمام بالتعاقد مع عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر وريال بيتيس الإسباني في الصيف المقبل.

ويرغب ليفربول في ضم عيسى ماندي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع ريال بيتيس، خاصة في ظل تفكير مسؤولي النادي في بداية المفاوضات مع الجزائري لمعرفة شروطه من أجل الانتقال إلى الريدز.

هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها ليفربول في التعاقد مع ماندي حيث سبق وأبدي الريدز اهتمامه باللاعب في 2020.

وينتهي عقد ماندي مع ريال بيتيس في نهاية الصيف المقبل ولم يصل حتى الآن إلى اتفاق مع ناديه الإسباني من أجل التجديد.