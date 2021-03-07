ليست البيتكوين فقط..أشهر 5 عملات رقمية في العالم

المستقلة/-تصدرت عملة “البتكوين” قائمة العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية، وبلغت قيمتها نحو 898.7 مليار دولار،

وكانت عملة البتكوين وهي العملة المشفرة الأشهر، تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار منذ عدة أيام، وتجاوزت قيمة البتكوين الواحد 57 ألف دولار قبل أن تتراجع من جديد.

ويأتي بعد بتكوين عملة “إيثيريوم”، بقيمة سوقية تبلغ نحو 180.1 مليار دولار، وبلغ سعر اليوم للايثيريوم الواحد 1.6 ألف دولار بنمو قدره 5.3% عن أمس.في المركز الثالث جاءت العملة الرقمية المشفرة “Tether”، وبلغت قيمتها السوقية نحو 36.4 مليار دولار، ويبلغ سعر الـ Tether الواحد دولار فقط.وبحسب منصة “كوين ماركت كاب”، جاءت العملة الرقمية المشفرة “كاردانو” في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية، حيث قدرت قيمتها بنحو 35.8 مليار دولار، ويبلغ سعر الكاردانو الواحد اليوم نحو 1.11 دولار متراجعا بنحو 1.2% عن سعر أمس.في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية جاءت العملة الرقمية “بينانس” والتي تجاوزت قيمتها السوقية 34.8 مليار دولار، ويساوي سعر الـ “بينانس” الواحد اليوم 222.7 دولار، بنمو طفيف قدره 0.20% عن سعر أمس