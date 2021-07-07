ليبيا تعلن وصول الدفعة الثالثة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الدفعة الثالثة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا وصلت إلى ليبيا.

وأضافت على صحفتها الرسمية في “فيسبوك” أن الدفعة المكونة من 100 ألف جرعة وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار معيتيقة بالقرب من طرابلس، ثم تم نقلها إلى مستودعات مبردة تابعة لدائرة التموين الطبي الليبي.

وأشارت إلى أن استخدام اللقاح سيبدأ بعد فحصه النهائي من قبل مركز الإشراف على الأغذية والأدوات للتأكيد على أمنها واتفاقها مع المقاييس الموجودة.

وكانت الدفعتان الأولى والثانية وصلتا إلى ليبيا في أبريل ويونيو الماضيين.

وتدل المعلومات الأخيرة للمركز الوطني للإشراف على الأمراض على أنه تم في ليبيا التي يقطنها نحو 6,7 مليون شخص منذ تفشي جائحة فيروس كورونا تسجيل أكثر من 198 ألف حالة إصابة بالمرض، فيما تعافى منه 180 ألف شخص وتوفي أكثر من 3 آلاف شخص. ويتجاوز عدد الملقحين في البلد حاليا 393 ألف شخص.

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