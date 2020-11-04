لمن صوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟

المستقلة/ منى شعلان/ نشر العديد من نجوم هوليوود ، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لهم أثناء تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية ، التي انطلقت الثلاثاء، لانتخاب رئيس للبلاد ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما حث البعض من مشاهير الفن الأمريكيين ، متابعيهم على أهمية المشاركة فى الانتخابات الأمريكية ، وأيضاً لم يتردد عدد كبير منهم ، فى التعبير عن دعمهم الواضح لمرشحه المفضل.

كيم كاردشيان

ومن جابنها نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان ، صورة لها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية داعمها دونالد ترامب ، عبر حسابها بموقع إنستغرام ، وعلقت :”لقد قمت بالتصويت ، اذا كنتم في الطابور عند إغلاق ساعات العمل في صناديق الإقتراع ، لا تغادروا الطابور، لأنه سيتوجب على المكاتب أن تظل مفتوحة وتسمح لكم بالتصويت”.

كانييه ويست

وبدوره أعلن معنى الراب الشهير كانييه ويست ، عن نيته في الترشح من جديد للإنتخابات القادمة ، بعد نشره صورة له عبر موقع تويتر ، قائلا “كانييه 2024”.

حيث أعطى زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، صوته لنفسه فى الانتخابات الأمريكية ، خاصة بعد خسارته فى الانتخابات الحالية وحصوله على 60 ألف صوت فقط.

بيونسية

ومع انطلاق الانتخابات نشرت نجمة البوب الأمريكية بيونسيه صورة لها وهي مرتدية قناع بايدن، على إنستغرام وظهرت من خلالها علامة انتهائها من عملية التصويت في إشارة لتصويتها لجو بايدن.

تايلور سويفت

ونشرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت صورة لها وهي تحمل شعارات لمرشح الحزب الديمقراطي وعلقت عليها “حول سبب التصويت لجو بايدن لمنصب الرئيس، مناسب جدًا لدرجة أنه تم طرحه ليلة مناظرة نائب الرئيس”.

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘 📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr — Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020

روبرت دي نيرو

ويعتبر النجم العالمي روبرت دي نيرو من أبرز داعمي المرشح الديمقراطي، حيث أعلن مبكرًا عن دعمه له ونشر فيديو ساخرا من دونالد ترامب وعلق عليق عليه قائلًا: “لماذا يحب الناس هذا الرجل؟ أنا حقا لا أفهم”، كما دائما ماينتقض دونالد ترامب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

Goodbye Trump… pic.twitter.com/fVpmu1sn6Q — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) November 3, 2020

جينيفر لوبيز

وشاركت جينيفر لوبيز ، جمهورها صورة سيلفي لها وهي تضع علامة التصويت وأرفقتها بتعليق” لقد قمت بالتصويت”، وعبرت من خلالها عن دعمها للمرشح جو بايدن بهاشتاغ “باين هاريس 2020”.

ليدي غاغا

ليدي غاغا لم تخفي دعمها الواضح للمرشح الديموقراطي جو بايدن في الكثير من المناسبات، مؤكدة أنه الرئيس المناسب للولايات المتحدة الأمريكية.

I’ll be speaking just after 7 ET and performing right before the incredible @JoeBiden speaks at 8:30 ET watch on https://t.co/sJaeM9yISF I HAVE SOME THINGS TO SAY #vote #BidenHarris2020 love you Pennsylvania! ❤️ so excited to sing for you! pic.twitter.com/EkzfDRYWWc — Lady Gaga (@ladygaga) November 2, 2020

وهو الأمر الذي أغضب دونالد ترامب، ودفعه للتعليق عليه عمن خلال تغريدة له على تويتر كتب فيها : “ليدي غاغا فخورة بأنها عضو في منظمة فنانون ضد الحفر، وهذا دليل قاطع على أنه بايدن سيحظر الحفر والتكسير الهيدروليكي ويزيد أسعار الطاقة” في إشارة منه إلى طريقة إستخراج النفط من الطبقات الأرضية والتي يعارضها جمعيات وحركات بيئية في أمريكا.

بيلا حديد

من جانبها عبرت بيلا حديد عن فخرها الشديد بوالدتها التي تصوت للمرة الأولى ، بعدما حصلت على الجنسية الأمريكية، مؤخراً ، ونشرت بيلا ، صورا تجمعها لوالدتها عبر انستغرام ، وعلقت قائلة :”أخذت أمي للتصويت لأول مرة اليوم! أصبحت مواطنة أمريكية مؤخرًا وفي هذا العام كانت مصممة جدًا على الخروج والتصويت ،أنا فخور بها.