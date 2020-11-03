لمن سيصوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

المستقلة/- ساعات قليلة تفصلنا عن الموعد المنتظر لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ونتائجها الحاسمة التي تحدد من هو سيد البيت الأبيض المقبل؟.

بين المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب تحتدم المنافسة، ويعمل المرشحان دون كلل أو ملل لكسب الناخبين في الولايات المتأرجحة.

ولم تقتصر حملات الدعم على رجال السلطة والسياسية بل اتسعت الرقعة لتشمل المشاهير من ممثلين ومغنين قرروا الانخراط بشكل واضح في المشهد السياسي الأمريكي وأعلنوا على الملأ مرشحهم المفضل.

وتحاول حملة بايدن أكثر فأكثر الاعتماد على مشاهير الفن في العديد من الولايات بعد أن أكدت دراسة أمريكية أجراها مركز “بيو” البحثي، أن عددا أقل من المشاهير قرروا دعم ترامب الذي كلفته سوء إدارته لفيروس كورونا العديد من الأصوات والتي صبت في مصلحة خصمه الديمقراطي.

لائحة بالأسماء التي قررت دعم المرشح الديمقراطي جو بايدن:

الممثل روبرت دي نيرو

شن الممثل روبرت دي نيرو هجمات عدة على الملياردير الأمريكي وأعلن في أيار/مايو دعمه لبايدن. وقال “أنا مع بايدن وأريد أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة له”. وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تساءل دي نيرو عن سبب حب الناس لترامب، قائلا :”لماذا يحب الناس هذا الرجل؟ أنا حقا لا أفهم”.

توم هانكس

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون تأييدهما للمرشح الديمقراطي جو بايدن من خلال المشاركة في حملة افتراضية لجمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية.

تايلور سويفت

نشرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت لقطة من غلاف مجلة “في” الشهيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحمل ملفات تعريف بالمرشح الديمقراطي. وأعلنت سويفت عن دعمها لوصول المرشح الديمقراطي للرئاسة إلى جانب السيناتورة كامالا هاريس، التي اختارها بايدن لمنصب نائبة الرئيس مشيرة إلى أن اختيارهما سيساهم “بشفاء الولايات المتحدة بعد عهد ترامب”.

جنيفر لورانس

وبشكل حاسم أعربت الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس عن دعمها لبايدن. مؤكدة أن “ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة”.

ليدي غاغا وجون ليجند

وفي ولاية بنسلفانيا، تركز حملة بايدن على المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا والنجم جون ليجند للمساهمة بتأمين حوالي 20 صوتًا انتخابيًا في الولاية وفي تبديل المشهد السياسي وانتزاع فرصة ترامب من الحصول على فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

هذا وقدم مغني الراب البورتوريكي باد باني أغنية لبايدن في بداية حملته الانتخابية لاستخدامها في الإعلانات.

رغم العديد من الانتقادات التي طالت الرئيس الحالي، لم يخل معسكر ترامب من دعم العديد من المشاهير ومن بينهم:

كيد روك:

انضم مغني الراب كيد روك إلى دونالد ترامب جونيور لحضور حدث انتخابي في ميشيغان(مسقط رأسه) يوم 14 سبتمبر/أيلول لدعم إعادة انتخاب ترامب ووصوله إلى سدة الرئاسة. وكان روك يجاهر دائما بدعمه لترامب بعد أن قام بزيارته في البيت الأبيض واستمتعا بجولات الجولف معًا في وقت سابق.

ستايسي داش

تعد الممثلة الأمريكية ستايسي داش من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2016.

جون فويت

لم يتردد الممثل الأمريكي جون فويت مرة في إخفاء دعمه الكبير للرئيس ترامب. وأعلن والد النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن سبب كون ترامب أعظم رئيس في أمريكا منذ أبراهام لينكولن من وجهة نظره.

ولطالما نشر مقاطع أخرى يروج من خلالها لترامب والحزب الجمهوري.

كريستي آلي

أعلنت الممثلة الأمريكية كريستي آلي في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر، أنها ستصوت لصالح ترامب لأنه “ليس سياسيا” كما فعلت قبل 4 سنوات.