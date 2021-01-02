للمرة الثانية.. اختفاء الفنانة “رولا محمود” فى ظروف غامضة

المستقلة/ منى شعلان/تصدرت الفنانة المصرية رولا محمود ، مؤشر البحث جوجل فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد إعلان شقيقها طارق تمكنه من الاتصال بها قبل أيام للاطمئنان عليها بعد اختفائها الذي أثار جدلاً كبيراً بشأن حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أرجح البعض وفاتها ودفنها فى بلد إقامتها ببريطانيا دون معرفة عائلتها .

وأكد طارق شقيق الفنانة المصرية رولا محمود في تصريحات له، إنها شفيت من فيروس كورونا، بعد أسابيع من استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت على تواصل معه، طيلة تلك الفترة بشكل متقطع.

وتابع طارق شقيق رولا محمود قائلاً: “آخر اتصال بيننا كان منذ أسبوعين، وكان يفترض أن تعود للقاهرة، ولكن انقطعت الاتصالات بيننا بشكلٍ مفاجئ، وهواتفها أغلقت تماما، ولا أعرف عنها شيئا”.

من ناحية أخرى ، تحاول الجالية المصرية في بريطانيا البحث عنها وقاموا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ولكن لم يحدث أي جديد .



وقد أعلنت رولا محمود ، عن إصابتها بكورونا في 24 مارس الماضي ، لتصبح أول فنانة مصرية تعلن الإصابة بالفيروس.

وكتبت رولا في تغريدة آنذاك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، وللأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني.



وأضافت :” لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة”.

ومنذ ذلك الوقت ، اختفت الفنانة المصرية تماماً، مما جعل البعض يتساءل حول سر اختفائها، وهل توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أم مازالت على قيد الحياة.

وعلى الرغم من إنها غير مقيدة بكشوف نقابة المهن التمثيلية المصرية ، إلا أن النقابة حاولت البحث عن رولا محمود ولكن لم تصل إلى شيء بشأنها أو بشأن أفراد عائلتها أو معارفها بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها ، فضلًا عن توقفها عن التمثيل منذ عام 2011، وتركها مصر، وذهبت للعيش في بريطانيا.

رولا محمود هي فنانة مصرية ولدت في الكويت في 13 فبراير 1977، وبدأت حياتها الفنية في فيلم “الساحر” مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز عام 2001، ولفتت الأنظار إليها في فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”، وتقيم في لندن منذ سنوات، وآخر أعمالها مسلسل “كيد النسا” عام 2011.