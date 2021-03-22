لغرض استلام السلف..الرافدين يدعو منتسبي الداخلية لمراجعه فروعه

المستقلة /- دعا مصرف الرافدين، منتسبي وزارة الداخلية، إلى مراجعة فروعه المخصصة بمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم عليها واستلامها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “على منتسبي الداخلية مراجعة فروعه المخصصة لمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم على السلف أسوة بالموظفين المدنيين، وذلك في خطوة لتخفيف الزخم وتوسيع عملية المنح في عدة فروع بعد أن كان الأمر مقتصراً على الفرع الرئيسي”.

وأضاف البيان، “كما دعا البيان منتسبي الداخلية إلى اتباع سياق التعليمات السابقة وآلية التقديم على السلفة”.

فروع بغداد:

الفرع الرئيسي – فرع الحي العربي – فرع المعرفة – فرع القصر الابيض – فرع المصافي – فرع الخضراء – فرع المشتل – فرع براثا – فرع الخنساء – فرع حي العامل – فرع الباب الشرقي – فرع القدس – فرع الخلفاء.

فروع بابل:

فرع بابل – فرع الجسر.

فروع النجف:

فرع حي الامير – فرع السمنت.

فروع كربلاء المقدسة

فرع الشهداء – فرع الهندية.

فروع صلاح الدين:

فرع بلد – فرع الدجيل – فرع تكريت.

فروع الديوانية:

فرع القادسية – فرع الجانب الايمن.

فروع واسط:

فرع قرطبة – فرع المشروع.

المثنى:

فرع المثنى

فروع ذي قار:

فرع سوق الشيوخ – فرع اور – فرع النيل – فرع الشطرة.

فرع نينوى

فرع شارع نينوى 112.

فروع الأنبار:

فرع الانبار – فرع الفلوجة.

فرع كركوك:

الفرع الرئيسي.

فروع ديالى:

فرع المقدادية – فرع الفاروق – فرع بلدروز- فرع ديالى.

فروع البصرة:

فرع البصرة – فرع الصيادلة – فرع الاستقلال – فرع المدينة.

فروع ميسان:

فرع الهادي – فرع العمارة – فرع ميسان.

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