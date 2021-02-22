فيديو

لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية

المستقلة /- نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، في العاصمة طرابلس.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، إلى فتح تحقيق سريع وشفاف في حادث محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وكشفت فضائية الشرق السعودية، عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، غادر العاصمة طرابلس عقب محاولة الاغتيال.

ونشرت صحيفة “المرصد” الليبية، مساء أمس، الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة سيطرة مجموعات مسلحة على وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.

وقالت وزارة الداخلية إن فتحي باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال خلال عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث فتحت النيران المباشرة من سيارة مصفحة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير للإصابة، ووفاة أحد المهاجمين وإصابة 2 منهم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

الأردن يعرض مساعدته لقطر في تنظيم مونديال 2022

اخر الاخبار

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

اخر الاخبار

فيديو.. سيف نبيل يرد على الإنتقادات التي طالته بسبب متسابقة “عراق أيدول”

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال