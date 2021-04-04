لجنة تدعو لإشراف دولي على اي اتفاق حول حصة العراق المائية مع تركيا وايران

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة /- دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية لإشراف دولي على اي اتفاق جديد حول حصة العراق المائية مع تركيا وايران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخة منة, ان العراق مستعد لاي اتفاق جديد يضمن حصته المائية المشروعة مع تركيا كدولة منبع لدجلة والفرات وايران للكثير من روافد النهرين .

واضاف ان : العراق ماض بخطته الزراعية الاستراتيجية التي تحتاج الى توفر المياه على مدار العام وهذا الامر لايتم الا باتفاق شامل مع الدولتين لضمان الحصة المشروعة.

وشدد الشمري على : اهمية اشراك الامم والمتحدة واي طرف دولي للاشراف على اي اتفاق مع الدولتين يضمن عدم التنصل من الاتفاقية وابعاد العراق عن شبح الجفاف وادخاله في اتون ازمات جديدة اخرى.

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