لجنة المسابقات تكشف مواعيد الجولات المقبلة في الدوري العراقي

لجنة المسابقات تكشف مواعيد الجولات المقبلة في الدوري العراقي

(المستقلة) كشف الدكتور حيدر العوفي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد الجولات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال العوفي في تصريحات صحفية: “الجولة الـ13 من الدوري العراقي الممتاز ستلعب يومي 6 و7 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل”

وأضاف: “المنتخب سيغادر الى الإمارات في السابع من الشهر القادم لخوض لقاء ودي مع نظيره الإماراتي”.

وتابع: “التوقف سيكون لمدة 6 أيام من 8 إلى 14 من الشهر المقبل، وبعده تقام الجولة الـ14 يومي 15 و16”.

وأتم: “خلال فترة التوقف سيتم لعب المباراة المؤجلة بين الكرخ والنجف، ولن تقام مباريات كأس العراق خلال هذه الفترة”.