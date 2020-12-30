لجنة المسابقات تكشف مواعيد الجولات المقبلة في الدوري العراقي

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(المستقلة) كشف الدكتور حيدر العوفي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد الجولات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال العوفي في تصريحات صحفية: “الجولة الـ13 من الدوري العراقي الممتاز ستلعب يومي 6 و7 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل”

وأضاف: “المنتخب سيغادر الى الإمارات في السابع من الشهر القادم لخوض لقاء ودي مع نظيره الإماراتي”.

وتابع: “التوقف سيكون لمدة 6 أيام من 8 إلى 14 من الشهر المقبل، وبعده تقام الجولة الـ14 يومي 15 و16”.

وأتم: “خلال فترة التوقف سيتم لعب المباراة المؤجلة بين الكرخ والنجف، ولن تقام مباريات كأس العراق خلال هذه الفترة”.

 

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