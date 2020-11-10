لبنان يقرر الإغلاق العام لـ 15 يوم للحد من تفشي كورونا

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الوضع الصحي بعد تطور انتشار وباء كورونا، أن قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، حذر عون من خطورة” الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا قائلا: “الوضع أصبح خطرًا جدًا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين”.

واعتبر الرئيس عون أنه للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة.

وكان الرئيس عون قد إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ولكن لم ترد أي تفاصيل عن اللقاء.