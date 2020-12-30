لبنان يتوجه لإغلاق عام لمدة أسبوعين بسبب كورونا

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المستقلة /- ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة قد تتجه للإعلان إلى إغلاق عام في منتصف يناير المقبل، حال استمرار زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال موقع “النشرة” نقلا عن مصادره إن قرار الإغلاق قد يتم الإعلان عنه في بداية السنة الجديدة ويستمر لمدة أسبوعين، موضحا أنه يتبقى في المستشفيات نحو 70 سريرا في العناية المركزة.

وأوضحت المصادر أن لبنان لديه 12 مبردا تحت 70 درجة، مخصصة لحفظ لقاحات كورونا فور وصولها.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا​ بالتنسيق مع الجهات المعنية و​المستشفيات​ لبدء حملات التطعيم”.

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