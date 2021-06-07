لبنان يتخذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة مع السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عقدت وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية بالوكالة زينة عكر، اجتماعا مع عدد من الوزراء لبحث أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ومعالجة الملف بإطار سياسي اقصادي.

وقرر المجتمعون وبينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والزراعة، حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت.

ووفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، قرر المجتمعون “إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في إطار سياسي – اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته”.

وتم توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والسعودية والإبقاء على التواصل المستمر، وتعزيز التعاون القضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها

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