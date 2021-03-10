لبنان: قد نصل لانقطاع تام للكهرباء آخر الشهر

المستقلة /- أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر آذار الحالي، مضيفا: “قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر”.

وفي حديث لقناة “LBCI” اللبنانية، قال غجر: “نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر مارس، ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة، وإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر”.

وأضاف: “سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة”.

وتابع: “العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الأسود، وحاجة لبنان هي مليون طن، وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصرا، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية”.

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