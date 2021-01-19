لبنان..حسان دياب يبدأ مبادرة للمصالحة بين الحريري وعون..تفاصيل

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المستقلة/-أحمد عبدالله/أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أن الرئيس اللبناني ميشال عون مستعد لإعادة تفعيل عملية تشكيل الحكومة.

ووفقًا لموقع “لبنان 24″، قال دياب بعد لقائه عون في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، إنه لامس كل استعداد من الأخير لإعادة تفعيل عملية تأليف الحكومة، موضحًا أنه في الوقت الذي يراه الرئيس والحريري مناسبًا سيكون هناك لقاء للوصول الى حل مناسب لولادة الحكومة بأسرع وقت.

وأشار إلى أن الايجابية أكبر من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية إنما هناك نية لدى الجميع لمتابعة التشكيل بأسرع وقت ممكن.

وبدأ دياب، اليوم الثلاثاء، بمبادرة تتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة بدأت من بيت الوسط بزيارة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مرورا بعين التينة ولقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولًا إلى بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه مستعد للعب كل دور ايجابي من أجل تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن هناك توافق مع الحريري على أن الأولوية هي لتشكيل الحكومة ومعالجة كلّ الآثار على لبنان.

ومن جانبه، أبدى الحريري شكره على زيارته، لافتا إلى أنه تحدث معه عن ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وأكد الحريري الانفتاح لتشكيل حكومة، موجها الشكر لرئيس الوزراء على ما يحاول القيام به.

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