لبنان تعلن تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر بعد تفشى كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقر مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تمديد التعبئة لـ 6 أشهر إضافية، والاقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الرئيس عون خلال الاجتماع، على ضرورة تمديد التعبئة العامة نظرا لإزدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات. داعيا الى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، إن انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

ويعاني القطاع الصحي في لبنان بشدة جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وهجرة الطاقم الطبي إلى الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الخميس، عن تسجيل 3560 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و 61 حالة وفاة.

أما العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في البلاد فوصل إلى 452281، والعدد التراكمي للوفيات 5964.

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