لبنان.. الزيت المدعوم يتسبب فى حالة من “الهرج والمرج” بسوبرماركت.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انتشر في مواقع إعلامية لبنانية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر حالة من “الهرج والمرج” والتدافع، في “لو شاركوتيه عون” في لبنان، بسبب التهافت على الزيت المدعوم.

ويظهر مقطع الفيديو تدافع و”هرج ومرج” بين المواطنين داخل السوبرماركت، وذلك جراء انخفاض القيمة الشرائية لدى المواطنين، وأسوء أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

وأفادت قناة “الجديد” بأن الإشكال الذي وقع في “شاركوتييه عون” حصل بين أحد المواطنين وموظفين في السوبرماركت بسبب الزيت المدعوم.

وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة COVID-19 وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.

واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أعاق إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.

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