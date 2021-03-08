لاول مرة منذ تفشي كورونا ..سعر برميل برنت يتخطى حاجز 70 دولار

المستقلة /- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين، فوق الـ70 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار 70.72 دولارًا للبرميل، بارتفاع بلغ 1.37 دولار وهو أعلى مستوى منذ 8 كانون الثاني 2020.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 1.29 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 67.38 دولار، في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضًا بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتبشر البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة والصين بالخير لانتعاش الاقتصاد العالمي.