لاول مرة منذ تفشي كورونا ..سعر برميل برنت يتخطى حاجز 70 دولار

المستقلة /- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين، فوق الـ70 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار 70.72 دولارًا للبرميل، بارتفاع بلغ 1.37 دولار وهو أعلى مستوى منذ 8 كانون الثاني 2020.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 1.29 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 67.38 دولار، في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضًا بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتبشر البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة والصين بالخير لانتعاش الاقتصاد العالمي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الدبيبة يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت الليبية

اخر الاخبار

صحيفة : امريكا تعتزم تنفيذ عدة هجمات إلكترونية ضد مواقع روسية

اخبار العراق

خبير يدعو للاستفادة من ارتفاع اسعار النفط في سد عجز الموازنة

اخبار الاردن

لاول مرة .. راغب علامة يكشف كواليس تعرضه لعيار ناري في الاردن

اخبار العراق

وزير صحة إقليم كردستان يحذر من مخاطر السلالة الجديدة

اخر الاخبار

تعرف على مزايا هاتف شاومي الذكي الجديد Redmi Note 10 Pro . فيديو

اخر الاخبار

مع قرب موسم الصيف .. اليك افضل 6 علاجات لمشكلة تعرق اليدين والقدمين

اخر الاخبار

مع قرب موسم الصيف .. اليك افضل 6 علاجات لمشكلة تعرق اليدين والقدمين

اخر الاخبار

تابع اهم ما تناولته الصحف الرياضية الاسبانية والانكليزية

اخبار العراق

صعود ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

هواوي تسجل براءة اختراع لتصميم هاتف بشاشة إضافية في الجهة الخلفية

اخبار العراق

محلل : خيار حل البرلمان سيمنح الحكومة الحرية للعب بمقدرات الشعب

اخبار العراق

خبير : استمرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار سيؤدي لرفع نسبة الفقر

اخر الاخبار

بيانات : اكثر من 300 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا

اخبار العراق

تحالف الفتح : الحكومة ملزمة بتطبيق قرار اخراج القوات الامريكية من العراق

اخبار العراق

رئيس الجمهورية : زيارة البابا تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع العراق

اخبار العراق

امين بغداد يطلق خطة خدمية لزيارة الكاظم