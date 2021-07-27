لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني أن لاعبا جديدا في صفوف ريال مدريد طلب الرحيل عن النادي هذا الصيف.

ووفقا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب وسط ريال مدريد، لا يشعر بالسعادة في الميرنجي عقب العودة من الإعارة هذا الصيف.

وأشار إلى أن أويجارد غير قادر على التكيف مع أجواء ريال مدريد، ويبحث ممثلوه عن العروض المحتملة لضمه.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لا يمانع رحيل اللاعب النرويجي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر “كواترو” أن أوديجارد قد يعود إلى آرسنال، بعد أن شعر اللاعب براحة في اللعب هناك خلال الموسم الماضي.

وانتقل لاعب الوسط النرويجي إلى “الجانرز” في يناير/كانون ثاني الماضي خلال موسم الانتقالات الشتوية، وخاض 20 مباراة بين الدوري الإنجليزي واليوروبا ليج، وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران طلب أيضا الرحيل عن ريال مدريد، هذا الصيف، وبات على أعتاب التوقيع مع مانشستر يونايتد.