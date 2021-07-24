لاعب برشلونة يقوم بخطوة غير متوقعة

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، عن خطوة غير متوقعة للبوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، هذا الصيف.

ويسعى بيانيتش للرحيل عن البارسا، بعد موسم واحد فقط من انتقاله، لعدم حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة، وسط أنباء عن عودته للدوري الإيطالي.

وارتبط اسم بيانيتش بالعودة لفريقه السابق يوفنتوس، خاصة بعد تولي ماكس أليجري تدريب الفريق مرة أخرى، لكن البيانكونيري لم يُظهر أي جدية حتى الآن.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع بيانيتش، بناءً على توصية من مدربه سيموني إنزاجي.

وأوضح التقرير، أن إنزاجي وضع بيانيتش كبديل أو للدنماركي كريستيان إريكسن، خاصة بعد عدم السماح له باللعب في إيطاليا باستخدام جهاز إزالة الرجفان المزروع، بالإضافة لاقتراب انتهاء عقد مارسيلو بروزوفيتش.

ويرغب إنتر في عقد الصفقة على سبيل الإعارة، خاصة وأن عقد اللاعب 8 ملايين يورو، وسيكون من الصعب على النيراتزوري تحمله بالكامل.

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