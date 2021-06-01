لاعب برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

المستقلة/- أكد تقرير صحفي إسباني، أن أحد مدافعي برشلونة، مطلوب من ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن وست هام وساوثهامبتون يتفاوضان مع برشلونة خلال هذه الفترة لشراء جونيور فيربو.

ويعد فيربو من العناصر التي لم تترك أي بصمة مع برشلونة طوال موسمين، منذ انضمامه للفريق من ريال بيتيس.

وأوضحت الصحيفة، أن مفاوضات الناديين مع برشلونة تسير بشكل جيد حتى الآن.

وأضافت، أن بعض الأندية الإيطالية حاولت ضم فيربو عن طريق الإعارة مع خيار الشراء، إلا أن برشلونة تمسك بالتخلص منه نهائيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يشترط الحصول على 16 مليون يورو كحد أدنى بخلاف المكافآت، للموافقة على رحيل اللاعب.

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