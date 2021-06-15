لاعب برشلونة يدخل تاريخ منتخب إسبانيا

المستقلة/- حقق لاعب خط وسط إسبانيا الشاب، بيدري جونزاليس، إنجازا تاريخيا بمشاركته أساسيا في مواجهة السويد، الاثنين، في مباراتهما الافتتاحية بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن بيدري بات أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب “الماتادور” في بطولة كبرى بعمر 18 عاما و201 يوم.

وبذلك يكون قد تفوق بيدري على نجم لا روخا الأسبق، سيسك فابريجاس، الذي شارك أساسيا أمام منتخب أوكرانيا في مونديال 2006 بعمر 19 عاما و41 يوما.

وجاء ذلك بعد تألق بيدري بقميص نادي برشلونة خلال الموسم الفائت، ليضمن مكانا ضمن تشكيل الماتادور الاساسي في البطولة القارية.

يذكر أن بيدري أصبح أصغر لاعب إسباني يشارك في بطولة أوروبا، بعد تحطيمه الرقم الصامد منذ نسخة يورو 1980 المسجل باسم لاعب المنتخب الأسبق، ميجيل تينديلو، الذي شارك مع المنتخب الإسباني أمام إيطاليا بعمر 19 عاما و132 يوما.

 

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